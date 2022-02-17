Опрос: 43% украинцев считают, что международная политика Украины двигается в правильном направлении

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Jennifer Boyer / Flickr

По результатам опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», 43% украинцев считают, что международная политика Украины движется в правильном направлении, 46% — что в неправильном, еще 11% затруднились ответить.

Об этом говорится в отчете «Рейтинга».

Половина украинцев (52%) уверены, что последние визиты международных лидеров в Украину идут на пользу стране, еще четверть считают, что это никак не влияет. В то же время 17% думают, что такие визиты скорее вредят Украине, чем наоборот.

Около 60% опрошенных считают, что США и Великобритания в переговорах по Донбассу защищают интересы Украины, треть — что у этих стран нейтральная позиция.

Что касается ОБСЕ, 55% опрошенных считают, что в переговорном процессе эта организация занимает нейтральную позицию, 28% видят защиту украинских интересов, а 5% считают, что речь идет о защите интересов России.

Каждый пятый заявил, что вообще не знаком с содержанием Минских соглашений, но за последние четыре года этот показатель снизился с 39% до 21%, то есть люди все же интересуются этим.

При этом 63% опрошенных считают, что Украине следует пересмотреть Минские договоренности и подписать новые. И только 11% уверены, что Украина должна выполнить все требования, еще 18% — что Украина вообще должна выйти из переговорного процесса.

Большинство опрошенных украинцев считают Россию виновной в том, что Минские соглашения не работают (57%), еще 10% возлагают вину на представителей «ЛНР» и «ДНР», только 12% считают виновной Украину. 12% затруднились ответить, кто виноват.