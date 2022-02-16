Известная модель Линда Евангелиста впервые за 5 лет показала лицо, «изуродованное косметической процедурой»

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Бывшая канадская супермодель, 56-летняя Линда Евангелиста впервые с 2016 года публично показала себя. В сентябре 2021 года она призналась, что 5 лет назад сделала косметическую процедуру, которая оставила ее «жестоко изуродованой» и превратила в отшельницу.

16 февраля модель появилась на обложке американского еженедельного журнала People.

«Мне нравилось быть на подиуме. Теперь я боюсь встретиться с кем-нибудь, кого знаю. Я больше не могу так жить, прячась и стесняясь. Я просто не могу больше жить в этой боли. Я наконец-то хочу заговорить», — заявила бывшая модель изданию People.

В сентябре прошлого года Евангелиста рассказывала, что с 2015 до 2016 года прошла несколько процедур, чтобы уменьшить жир на бедрах, животе, спине, боках и подбородке — это называется CoolSculpting. Корректирующая операция не помогла, а наоборот увеличила ее жировые клетки.

В течение трех месяцев после лечения Евангелиста начала замечать выпуклости на подбородке, бедрах и в области бюстгальтера. Те места, которые она хотела уменьшить, внезапно увеличились. По словам Евангелисты, после процедур у нее развился редкий побочный эффект — парадоксальная жировая гиперплазия, из-за которой у людей появляются отеки на обработанных участках. После этого клиника предложила ей сделать липосакцию (откачать жир), но даже после двух операций ситуация не улучшилась. Евангелиста рассказывала, что с 2016 года она была безработной моделью и ничего не зарабатывала.

Линда Евангелиста на церемонии вручения премии Американского совета модных дизайнеров (CFDA Fashion Awards), 3 июня 2013 года. Bryan Bedder / Stringer / Getty Images

Линда Евангелиста снялась для обложек около 700 журналов и была музой для таких икон индустрии, как покойный дизайнер Chanel Карл Лагерфельд и известный фотограф Стивен Мейзел.

«Ни одна модель не была круче Линды», — рассказывает журналу People главная редактор Vogue Анна Винтур, которая помещала Евангелисту на обложку культового журнала 11 раз.

Сейчас модель судится с нью-йоркской клиникой Zeltiq, которая сделала ей процедуру CoolSculpting, и требует $50 миллионов компенсации.