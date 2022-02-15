Прокуратура завершила расследование теракта у телеканала «Эспрессо», в котором пострадал экс-нардеп Мосийчук

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Сироткина Анастасия / УНИАН

Прокуратура завершила досудебное расследование и передала в суд дело о теракте возле телеканала «Эспрессо» в октябре 2017 года. Тогда пострадал уже бывший нардеп Игорь Мосийчук, а два человека погибли.

Об этом пишет Киевская городская прокуратура в своем Facebook.

«Согласно материалам следствия, подозреваемые — граждане Украины, один из которых является уроженцем Азербайджанской Республики, действуя по предварительному сговору с лицом, материалы по которому выделены в отдельное уголовное производство, совершили террористический акт с целью посягательства на жизнь народного депутата Украины Игоря Мосийчука. После совершения преступления один из исполнителей выехал через Республику Беларусь в Российскую Федерацию, а другой через пункт пропуска «Каланчак» на временно оккупированную территорию АР Крым. Пока что они объявлены в розыск», — говорится в сообщении.

Также следствие установило личность человека, помогавшего в изготовлении взрывчатки. Это киевлянин, обвинительный акт против него уже был передан в суд.

Двум исполнителям теракта заочно сообщили о подозрении и получили разрешение на проведение специального досудебного расследования.