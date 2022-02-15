В Украине ввели уголовную ответственность за антисемитизм. Рада приняла закон

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Верховная Рада во втором чтении и в целом проголосовала за законопроект № 5110, который вносит изменения в статью 161 УК Украины и криминализирует проявления антисемитизма.

Закон дополняет формулировкой «проявления антисемитизма» уголовную статью 161 о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам.

Теперь за антисемитизм грозит наказание от штрафа в 3 400 гривен до лишения свободы на 8 лет.

За проявления антисемитизма предусмотрен штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы до 5 лет. Также за это грозит до 3 лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

За проявление антисемитизма с насилием, обманом или угрозами, а также если это совершает должностное лицо, предусмотрен штраф от 500 до 1 000 необлагаемых минимумов или лишение свободы до 5 лет с лишением права на должности.

Если указанные действия совершены организованной группой, наказание — от 5 до 8 лет тюрьмы.