Шесть станций метро Киева с 16 февраля будут работать в автоматизированном режиме

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Сергей Моргунов / «Бабель»

С 16 февраля шесть станций метро Киева в вечерние и утренние часы будут работать в автоматизированном режиме

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Вестибюли станций «Житомирская» (вест. № 1), «Нивки» (вест. № 2), «Почайна» (вест. № 2), «Ипподром» (вест. № 1), «Харьковская» (вест. № 1) и «Бориспольская» (вест. № 2) до 08: 00 и с 20:00 будут пропускать пассажиров только по QR-билетам из терминалов или по банковским картам.

«Для приобретения разовых QR-билетов или пополнения транспортных карт работают терминалы «Киев Цифровой». Оплатить проезд можно с помощью приложения «Киев цифровой» и бесконтактной банковской карты непосредственно на турникетах», — сказано в сообщении.