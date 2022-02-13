Президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера переизбрали на второй срок

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Maik Meid / Flickr

В Германии на второй срок переизбрали президента Франк-Вальтера Штайнмайера. За него проголосовало абсолютное большинство Федерального собрания.

Об этом пишет Deutsche Welle.

За Штайнмайера проголосовали 1 045 из 1 425 членов Федерального собрания. Еще 86 членов не проголосовали ни за одного кандидата, а 294 выразили поддержку другим кандидатам.

Таким образом Штайнмайер одержал победу уже в первом туре. Для него это будет вторая каденция в должности президента. В Германии у президента преимущественно церемониальные функции — он представляет страну за рубежом. Также он имеет право пощадить заключенных. Все остальные его полномочия сводятся к фактическому утверждению решений правительства либо других органов власти.

В своем выступлении после победы Штайнмайер призвал президента России Владимира Путина немедленно начать деэскалацию ситуации на украинских границах и «искать путь, который приведет к миру в Европе».

«Мы находимся в опасности военного конфликта, войны в Восточной Европе. Ответственность за это несет Россия […]. Я могу только предупредить президента Путина: не следует недооценивать силу демократии», — отметил он.

Штайнмайер подчеркнул, что Украина имеет право на самоопределение и суверенитет, а также «право на жизнь без страха и угроз». И он подчеркнул, что тем, кто будет пытаться это разрушить, «мы дадим решительный ответ».

В Украине Франк-Вальтер Штайнмайер более известен как глава МИД Германии, который в 2015 году предложил один из вариантов имплементации Минских договоренностей по Донбассу, который впоследствии назвали «формулой Штайнмайера». Украина согласилась в октябре 2019 года на ее введение, однако до сих пор не закрепила в законодательстве. Формула предусматривает, что сначала Украина должна ввести в действие закон о выборах на Донбассе, и только потом стороны отводят войска. Следующий шаг — проведение выборов, и после признания их со стороны ОБСЕ Украина должна предоставить Донбассу особый статус. Далее, согласно формуле, реализуется пункт о полном выводе боевиков и возвращении Украине контроля над государственной границей.