Леброн Джеймс стал самым результативным баскетболистом в истории НБА

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Lachlan Cunningham / Getty Images

Леброн Джеймс стал лучшим игроком НБА по количеству баллов, набранных за карьеру в регулярных чемпионатах и матчах плей-офф.

Об этом сообщает BBC и isport.

На последнем матче между командами Los Angeles Lakers и Golden State Warriors Леброн Джеймс набрал 26 очков, чем довел свой карьерный счет до 44 157. Предыдущий рекорд принадлежал Кариму Абдул-Джаббару — 44 149 очков.

Леброн Джеймс выиграл четыре чемпионата НБА, четыре награды «Самый ценный игрок НБА» (NBA MVP), четыре награды NBA Finals и две олимпийские золотые медали с Соединенными Штатами.

За всю историю лиги в регулярных чемпионатах и плей-офф всего три игрока набирали более 40 тысяч очков: Леброн Джеймс, Абдул-Джаббар и Карл Мэлоун.