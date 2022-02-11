Суд отправил под стражу депутата Владислава Трубицына на два месяца

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Высший антикоррупционный суд отправил под стражу депутата Киевсовета от «Слуги народа» Владислава Трубицына до 9 апреля 2022 года по подозрению в получении взятки в 1,26 миллиона гривен за организацию торговли в столице.

Как сообщает пресс-служба ВАКС, Трубицын может выйти под залог в почти 15 миллионов гривен.

В случае внесения залога депутат обязан не покидать место проживания, воздержаться от общения со свидетелями и фигурантами дела, сдать паспорта и носить электронный браслет.