Ученые нашли еще одну планету, на которой потенциально может быть жизнь

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NASA

Ученые обнаружили еще одну планету, на которой потенциально может быть жизнь. Она расположена в 117 световых годах от Земли.

Об этом пишет BBC.

Они отмечают, что потенциальную планету обнаружили недалеко от белого карлика. Если существование планеты подтвердится, это станет первым случаем в истории, когда планету с потенциальной жизнью обнаружили вокруг белого карлика.

Ученые подчеркивают, что сама планета расположена в так называемой пригодной для жизни зоне, где не слишком холодно и не слишком жарко.

«Это первый случай, когда что-то было замечено в подходящей для жизни зоне белого карлика. Таким образом, существует возможность существования жизни в другом мире, вращающимся вокруг него», — сказал профессор Джей Фарихи из Университетского колледжа Лондона.

Потенциальная планета расположена в 117 световых годах от Земли. Кроме этого, она находится на расстоянии в 60 раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу.

В то же время ученые отмечают, что пока нет точных доказательств существования именно планеты. Но они заметили движение 65 космических элементов размером с Луну, вращавшихся в этой зоне. Расстояние между ними постоянно не меняется, поэтому это позволяет предположить, что они находятся под влиянием гравитации планеты, расположенной рядом.