Петиция об отмене ГИА в школе набрала 25 тысяч голосов. Теперь ее рассмотрит президент

Новости

Pixabay

Петиция № 22/133870-эп об отмене в 2022 году Государственной итоговой аттестации для учеников 4, 9 и 11 классов набрала более 26 тысяч подписей. Теперь президент должен прокомментировать ее и принять решение.

Этот документ зарегистрировали 31 января, его инициатор — Петр Пацалюк.

По его словам, пандемия коронавируса вынудила детей учиться дистанционно и в меньшем объеме, поэтому они не смогли должным образом усвоить знания. Потому Палацюк просит отменить ГИА для учеников тех областей, которые находились в «красной» зоне и не могли посещать школу.

«По моему мнению, ученикам достаточно трудно подготовиться к экзамену на дистанционной форме обучения, и это будет несправедливо по отношению к ученикам, для которых отменили обязательную ГИА в 2021 и 2020 году в аналогичной ситуации», — отметил инициатор.