Отчет CEBR: Украина потеряла $280 млрд за шесть лет войны с Россией
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Дивеев Сергей / УНИАН
Украина за шесть лет войны (2014-2020) с Россией на своей территории потеряла $280 миллиардов.
Об этом говорится в отчете британского аналитического Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR).
Аналитики оценили объем потерь непроизводимой продукции и невыработанного ВВП из-за войны. В него входят потери в инвестициях, товарообороте, налоговых поступлениях и утраты активов, в том числе ресурсных.
Результаты показывают, что война ежегодно обходилась Украине в 19,9% ее довоенного ВВП, или до $40 млрд в год с 2014 года. По оценкам аналитиков, только оккупация Крыма в 2014 году стоила стране до $58 млрд. Война на Донбассе в общем лишила Украину $102 млрд.
В то же время, постоянное снижение экспорта привело к общим потерям до $162 млрд за шесть лет.