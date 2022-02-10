Отчет CEBR: Украина потеряла $280 млрд за шесть лет войны с Россией

Новости

Дивеев Сергей / УНИАН

Украина за шесть лет войны (2014-2020) с Россией на своей территории потеряла $280 миллиардов.

Об этом говорится в отчете британского аналитического Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR).

Аналитики оценили объем потерь непроизводимой продукции и невыработанного ВВП из-за войны. В него входят потери в инвестициях, товарообороте, налоговых поступлениях и утраты активов, в том числе ресурсных.

Результаты показывают, что война ежегодно обходилась Украине в 19,9% ее довоенного ВВП, или до $40 млрд в год с 2014 года. По оценкам аналитиков, только оккупация Крыма в 2014 году стоила стране до $58 млрд. Война на Донбассе в общем лишила Украину $102 млрд.

В то же время, постоянное снижение экспорта привело к общим потерям до $162 млрд за шесть лет.