Словакия упростила правила въезда в страну

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Douglas O / Unsplash

Правительство Словакии упростило правила въезда в страну. Там больше не будут вести список стран с высоким риском заражения.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

«С 4 февраля 2022 года по прибытии в Словакию лица, преодолевшие COVID-19 более 180 дней назад, имеют те же условия, что и вакцинированные. То есть для полностью вакцинированных лиц, а также для лиц, преодолевших болезнь, домашний карантин по прибытии в Словакию не обязателен», — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что ранее выздоровевшие от коронавируса были вынуждены идти на карантин. В то же время, вакцинированные и выздоровевшие тоже должны были зарегистрироваться на специальном сайте.

«В настоящее время регистрация в eHranice остается обязательной для невакцинированных лиц после каждого прибытия в Словакию. Что касается карантина для непривитых, то он сокращается с 10 дней до 5 дней после прибытия в Словакию и прекращается после получения отрицательного результата ПЦР-теста, который можно сделать сразу после прибытия в Словакию», — пояснили пограничники.