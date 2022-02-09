Киевляне — участники Революции достоинства (и их семьи) получат единоразовые выплаты

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Малолетка Евгений / УНИАН

Власти Киева выплатят единоразовую помощь киевлянам — участникам Революции достоинства, а также членами их семей, если участник событий погиб.

Об этом говорится в распоряжении КГГА.

Помощь в 1 500 гривен получат: киевляне — члены семей лиц, погибших или умерших в результате ранений при участии в Революции достоинства, а также члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины во время Революции.

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Помощь в 1 400 грн получат: киевляне, включенные в список лиц, которые при участии в массовых акциях получили тяжкие телесные повреждения и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.

Помощь в 1 300 грн получат: киевляне, включенные в список лиц, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время Революции и обратились за медицинской помощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.

Помощь в 1 100 грн получат: киевляне, включенные в список лиц, которые получили легкие телесные повреждения и обратились за медпомощью в период с 21 ноября 2013 года по 30 апреля 2014 года.

Выплаты адресной соцпомощи поступят на счета банков, которые выплачивают пенсии, и на счета банков, которые являются участниками проекта «Карточка киевлянина».