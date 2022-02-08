Хакеры атаковали португальский Vodafone. Атака затронула 4G/5G сети и миллионы людей

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Ralph Orlowski / Staff

Одна из ведущих телекоммуникационных компаний Португалии Vodafone Portugal подверглась масштабной кибератаке. Неизвестные хакеры атаковали серверы и сети компании вечером 7 февраля.

Об этом сообщают Reuters и Associated Press.

Атака затронула миллионы пользователей Vodafone, 4G и 5G сети компании, работу которых до сих не могут полностью восстановить, всю связь, банкоматы, а также ряд госслужб-клиентов Vodafone.

Генеральный директор Vodafone Portugal Марио Вас заявил, что хакеры не выдвигали никаких требований. По его словам, их целью был обвал всей сети.

В пресс-службе Vodafone заявили, что конфиденциальные данные клиентов не пострадали, хотя масштабы ущерба еще оцениваются. Специалисты компании совместно с правоохранители начали расследование.

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