В Украине тестируют модернизированный танк Т-64БВ образца 2022 года

Новости

Укроборонпром

Госпредприятие «Харьковский бронетанковый завод» проводит испытания модернизированного (по заказу Минобороны) боевого танка Т-64БВ образца 2022 года.

Об этом сообщает «Укроборонпром».

Танки семейства Т-64 являются основными танками Вооруженных сил и достались Украине после распада СССР. Оригинал Т-64БВ был создан в 1980-х годах на базе ранней версии с навесной динамической защитой «Контакт-1». У Т-64БВ тогда по сути усилили лобовую броню.

В новом образце Т-64БВ от ХБТЗ провели капитальный ремонт и заменили советскую аппаратуру на новую. Танк получил современные приборы наблюдения и радиостанции, приборы прицеливания третьего поколения, противокумулятивные экраны (кормовые решетки), щитки на башню и дополнительную бронезащиту топливных баков. Также усовершенствовали топливную систему танка.

«Отныне эта боевая машина имеет, в частности, системы навигации, внутренней и внешней связи, полностью отвечающие стандартам НАТО», — заявил директор завода Герман Сметанин.