С 11 февраля в «красную» зону карантина переходят три области Украины

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С пятницы, 11 февраля, Закарпатская, Хмельницкая и Луганская области переходят в «красную» карантинную зону. Теперь «красными» будут пять областей страны.

Как сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, решение приняли на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В «красной зоне» запрещена работа заведений общественного питания (доставки и заказов навынос), учреждений образования (кроме детских садов и начальных классов школ), ТРЦ, развлекательных заведений, учреждений культуры, кинотеатров, театров. Также запрещены массовые мероприятия.

Ограничения не действуют, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей полностью вакцинированы от коронавируса двумя дозами и имеют «зеленый» COVID-сертификат, отрицательный резульа ПЦР- или экспресс-теста на антиген или сертификат о выздоровлении.

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