Первый инвестор Facebook Питер Тиль покидает совет директоров Meta. Он сосредоточится на промежуточных выборах в США
- Автор:
- София Телишевская
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Flickr / Arleco Producciones
Первый инвестор Facebook и соучредитель PayPal Питер Тиль покидает совет директоров Meta. Он занимал эту должность 17 лет.
Об этом сообщается на сайте компании.
Гендиректор Meta Марк Цукерберг поблагодарил коллегу за работу и отметил, что Питер был ценным членом совета.
The New York Times пишет, что отставка 54-летнего миллиардера связана с желанием сконцентрироваться на промежуточных выборах в ноябре 2022 года. Отметим, что он является членом Республиканской партии и в 2016 году уже отметился активной поддержкой Дональда Трампа во время выборов.
Предстоящие выборы Тиль считает очень важными для определения будущего направления развития США и хочет поддержать кандидатов, приверженных политике Трампа.
Сейчас состояние миллиардера оценивают в $2,6 миллиарда, его считают одним из крупнейших доноров Республиканской партии.
- Компания Meta Platforms, которая владеет социальными сетями Facebook и Instagram, за сутки 3 февраля столкнулась с падением рыночной стоимости акций более чем на $230 миллиардов, что стало рекордным убытком за день для американской фирмы.