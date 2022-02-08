Первый инвестор Facebook Питер Тиль покидает совет директоров Meta. Он сосредоточится на промежуточных выборах в США

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Первый инвестор Facebook и соучредитель PayPal Питер Тиль покидает совет директоров Meta. Он занимал эту должность 17 лет.

Об этом сообщается на сайте компании.

Гендиректор Meta Марк Цукерберг поблагодарил коллегу за работу и отметил, что Питер был ценным членом совета.

The New York Times пишет, что отставка 54-летнего миллиардера связана с желанием сконцентрироваться на промежуточных выборах в ноябре 2022 года. Отметим, что он является членом Республиканской партии и в 2016 году уже отметился активной поддержкой Дональда Трампа во время выборов.

Предстоящие выборы Тиль считает очень важными для определения будущего направления развития США и хочет поддержать кандидатов, приверженных политике Трампа.

Сейчас состояние миллиардера оценивают в $2,6 миллиарда, его считают одним из крупнейших доноров Республиканской партии.