Мужчина бросил молоток в окно Верховной Рады. Полиция задержала его и возбудила уголовное дело
- Автор:
- София Телишевская
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В Киеве возле Верховной Рады правоохранители задержали мужчину, бросившего молоток в окно административного здания.
Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.
По предварительным данным, 27-летний львовянин заранее подготовил инструмент для повреждения окна, а бросив его, пытался скрыться.
Мужчину задержали полицейские полка особого назначения. По факту правонарушения они возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 296 УКУ — хулиганство.