СБУ разоблачила харьковского айтишника, который из-за «личной неприязни» сообщал о минировании судов и аэропорта

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Служба безопасности Украины разоблачила и задержала 39-летнего харьковчанина, который отправлял анонимные электронные письма о якобы заминировании государственных учреждений.

Об этом СБУ сообщила 4 февраля.

Псевдоминер — специалист в IT-сфере. Отправляя анонимные электронные письма, он использовал специальные программы, которые скрывают местонахождение. Мотивы — личная неприязнь к правоохранительным и судебным органам Украины, а также к власти в целом. СБУ его проверяет еще на сотрудничество с иностранными спецслужбами. Мужчину задержали у него дома после очередного сообщения о минировании.

Мужчина в течение декабря по меньшей мере 14 раз сообщал о «минировании», в частности, Харьковской облгосадминистрации, Харьковского апелляционного суда, международного аэропорта «Харьков», железнодорожных и автомобильных вокзалов, а также ТРЦ.

Мужчине грозит срок от четырех до восьми лет. Кроме этого, ему придется также компенсировать десятки тысяч расходов государственных и коммерческих учреждений, которые понесли ущерб от его «минирований».