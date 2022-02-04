Рисунок, купленный за $30, оказался шедевром Дюрера стоимостью более $10 млн

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Agnews Gallery

Рисунок немецкого художника Альбрехта Дюрера, проданного на барахолке за $30, оказался ценным произведением искусства. Эксперты оценили работу художника в $10 млн.

Об этом сообщает CNN.

По данным Agnews Gallery — лондонского аукционного дома — Дюрера считают одновременно величайшим немецким художником своего времени и одним из наиболее значимых художников и интеллектуалов эпохи Возрождения.

Рисунок, который удалось идентифицировать экспертам, называется «Богородица с младенцем».

Agnews Gallery

Установить подлинность работы удалось, в том числе, и благодаря водяному знаку в виде трезубца, присутствовавшему на всех работах Дюрера. Специалисты заявили, что рисунок — первая найденная за 80 лет работа немецкого мастера.