Президент США заявил о ликвидации лидера «Исламского государства» аль-Курайши

Новости

Президент США Джо Байден объявил о ликвидации лидера террористической организации «Исламское государтво» Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши.

Об этом говорится в заявлении Байдена.

«Прошлой ночью по моему приказу военные США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, направленную на защиту американского народа и наших союзников, а также на то, чтобы сделать мир более безопасным местом. Благодаря мастерству и храбрости наших Вооруженных сил мы ликвидировали Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши — лидера ИГИЛ. Все американцы благополучно вернулись с операции», — говорится в заявлении.

Байден вскоре выступит с обращением к нации.

Белый дом опубликовал в Twitter фотографию с Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и членами команды президента по национальной безопасности. В подписи указано, что на фото они наблюдают за операцией.

The New York Times пишет, что террориста убили во время рейда — бойцы коммандос атаковали трехэтажный дом. По данным газеты, погибли минимум 13 человек, среди которых женщины и дети. По одной из версий, аль-Курайши подорвался сам.