В Белом доме заявили, что больше не будут называть вторжение России в Украину «неизбежным»

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В Белом доме сообщили, что больше не будут называть вторжение России в Украину «неизбежным».

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я использовала это слово однажды. Я думаю, что другие использовали его когда-нибудь. А потом мы прекратили использовать его, потому что я думаю, что это послало сигнал, который мы не собирались посылать — как будто мы знаем, что президент Путин принял решение», — объяснила она.

Кроме того, она подтвердила информацию об отправке в восточную Европу 3 000 американских военных. По словам Псаки, это нельзя считать эскалацией ситуации, потому что есть только один агрессор — Россия.