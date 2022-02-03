В Белом доме заявили, что больше не будут называть вторжение России в Украину «неизбежным»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Pixabay
В Белом доме сообщили, что больше не будут называть вторжение России в Украину «неизбежным».
Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Я использовала это слово однажды. Я думаю, что другие использовали его когда-нибудь. А потом мы прекратили использовать его, потому что я думаю, что это послало сигнал, который мы не собирались посылать — как будто мы знаем, что президент Путин принял решение», — объяснила она.
Кроме того, она подтвердила информацию об отправке в восточную Европу 3 000 американских военных. По словам Псаки, это нельзя считать эскалацией ситуации, потому что есть только один агрессор — Россия.
- 27 января президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден в третий раз за последние два месяца провели телефонный разговор. Стороны второй раз с начала года обсудили возможную угрозу нового вторжения России на территорию Украины. После завершения разговора Байдена и Зеленского корреспондент американского телеканала CNN со ссылкой на источники в ОП сообщил, что Байден заявил о «неизбежности вторжения» России. Он якобы сказал Зеленскому, что это произойдет, как только замерзнет земля. Также Байден якобы предупредил, что Россия планирует захватить Киев, поэтому Украина должна готовиться к этому.
- В Офисе президента и Белом доме опровергли информацию о том, что президент США Джо Байден заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о «неизбежности вторжения» России. Там назвали это домыслами и спекуляциями.