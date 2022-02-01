Нардеп Воронько решил покинуть «Слугу народа». Перед этим у него проводило обыски ГБР

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Кузьмин Александр / УНИАН

Нардеп Олег Воронько решил покинуть фракцию «Слуга народа». Заявление о выходе из фракции он передаст руководству сегодня.

Об этом он сообщил в кулуарах парламента, пишет Укринформ.

«Я, Воронько Олег, принял решение выйти из фракции «Слуга народа» […] Заявление о выходе из фракции я еще не передал руководству, но сегодня сделаю это», – сказал нардеп.

По его словам, причиной такого решения стало давление на нардепов со стороны Офиса президента.

Впоследствии во время заседания Рады глава парламента Руслан Стефанчук зачитал заявление Воронько о выходе из фракции «Слуга народа».

Олег Воронько был избран нардепом в мажоритарном округе №103 (город Александрия Кировоградской области) на выборах в 2019 году. После увольнения спикера Дмитрия Разумкова он вошел в МФО «Умная политика».

Накануне Государственное бюро расследований провело обыски у Воронька. На нардепа ранее составило протокол Нацагентство по предотвращению коррупции за нарушение ограничений совмещать деятельность депутата с другими видами деятельности (бизнесом). Но во время суда Воронько предоставил документы о том, что его уволили с должности директора компании. Но в ГБР полагают, что эти документы были подделаны.