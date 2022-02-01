NYT купила игру-головоломку Wordle. Ее интегрируют в сайт газеты

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Wordle

The New York Times купила игру-головоломку Wordle, созданную в 2021 году.

Газета пишет, что игра была куплена у ее создателя (программиста Джоша Уордла) за «семизначную» сумму. Она дополнит кроссворды и мини-игры на сайте NYT.

Сейчас игра со всей статистикой побед «переезжает» на сайт газеты. На момент переноса игра останется бесплатной для новых и старых игроков.

Сам Уордл назвал покупку закономерной, поскольку игры NYT, такие как Spelling Bee, Letter Boxed, Tiles и Vertex, сыграли важную роль в создании Wordle.

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