NYT купила игру-головоломку Wordle. Ее интегрируют в сайт газеты
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Wordle
The New York Times купила игру-головоломку Wordle, созданную в 2021 году.
Газета пишет, что игра была куплена у ее создателя (программиста Джоша Уордла) за «семизначную» сумму. Она дополнит кроссворды и мини-игры на сайте NYT.
Сейчас игра со всей статистикой побед «переезжает» на сайт газеты. На момент переноса игра останется бесплатной для новых и старых игроков.
Сам Уордл назвал покупку закономерной, поскольку игры NYT, такие как Spelling Bee, Letter Boxed, Tiles и Vertex, сыграли важную роль в создании Wordle.
- Wordle — это ежедневно обновляемая игра, которая предлагает пользователям шесть попыток на то, чтобы угадать слово из пяти букв. Ее запустили в октябре 2021 года, после чего она быстро начала набирать популярность. NYT пишет, что на сегодня в Wordle в день играют миллионы людей.