В Португалии на парламентских выборах победила партия действующего премьера

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На парламентских выборах в Португалии победила партия социалистов действующего премьера Антониу Кошты. Она получит большинство и сможет самостоятельно сформировать правительство.

Об этом пишет Reuters.

Перед выборами соцопросы прогнозировали победу социалистам, но без возможности получить большинство в парламенте, потому что партия стала терять популярность. Однако, по предварительным данным, за социалистов проголосовали почти 42% людей, еще 28% отдали свои голоса за социал-демократов, а 7% — за правую партию Chega!

«Абсолютное большинство — это не означает абсолютной власти, и это не означает управление один на один. Это повышенная ответственность, и это значит управлять страной вместе и в интересах всего португальского народа», — заявил Кошта после выборов.

Эти выборы в Португалии были досрочными из-за того, что союзники социалистов в парламенте не поддержали проект госбюджета на 2022 год.