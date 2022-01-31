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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Нацполиция задержала группу людей, которые планировали устроить беспорядки в центре Киева. К этим акциям хотели привлечь около 5 тысяч человек.

Об этом на брифинге сообщил глава МВД Денис Монастырский.

По его словам, участникам акции протеста планировалось заплатить за это. Всего в акциях должны были участвовать до 5 тысяч человек, среди которых 1,5 тысячи должны составлять так называемые титушки, которые должны были устроить столкновения с полицейскими.

«Это планировалось заранее. Обязательно должно быть насилие среди участников этого митинга. Должна была пролиться кровь, причем была заготовлена специальная бутафорская кровь, которая вследствие этих конфликтов с правоохранителями должна была пролиться среди активистов», — рассказал Монастырский.

Он также отметил, что во время акции планировалось поджигать шины, использовать огнетушители и салюты. Также на акции были подготовлены якобы медики, которые должны были засвидетельствовать травмирование протестующих и это все должны были показать на всех телеканалах.

Министр подчеркнул, что эти акции были направлены на раскачку и дестабилизацию ситуации в Украине. Также планировалось впоследствии организовать эти акции в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях.

Также глава Нацполиции Игорь Выговский сообщил, что проведение этих акций планировалось на 31 января под Офисом президента. Кроме того, МВД показало видео переговоров организатора митинга с помощниками.

По данным Нацполиции, для этого митинга организаторы закупили 200 фаеров, 200 дымовых шашек, подготовили 20 шин, 10 огнетушителей, 2 000 листовок, около 300 флагов и 12 радиостанций, а также баннеры, медицинские жилеты и бутафорскую кровь. Все это изымали полицейские во время обысков.

Выговский сообщил, что организатора и подельников задержали правоохранители. Сейчас им готовят подозрение и будут выбирать меру пресечения. Они являются гражданами Украины. Заказчиков акции пока устанавливают.