В Польше из-за непогоды более 500 тысяч людей остались без света, есть погибший. Синоптики предупредили, что в Украине тоже будет ветрено

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Министерства внутренних дел и администрации Польши

В Польше сильный ветер оставил без света более 521 тысячи потребителей, из-за падения деревьев погиб человек.

Об этом сообщил заместитель руководителя Государственного центра безопасности страны Марек Кубяк на своей странице в Twitter.

Как сообщает RMF24, ссылаясь на данные Государственной противопожарной службы, в селе Тлучево Поморского воеводства дерево упало на машину во время движения. Погиб 27-летний мужчина, один человек был ранен. Всего в машине было четыре человека.

Также в Кежково, что в Великопольском воеводстве, в результате падения дерева на автомобиль пострадала женщина-водитель.

Еще один человек пострадал от падения дерева на машину в городе Мельно Западно-Поморского воеводства.

Отмечается, что ветер поднялся еще в субботу и в ближайшее время не стихнет. Спасатели совершили уже почти 9 тысяч выездов, в основном из-за падения деревьев и веток. В стране повреждены десятки зданий.

Также из-за непогоды были отменены паромные рейсы.

В Украине последние дни января тоже будут очень ветреными.

По данным Укргидрометцентра, 30—31 января ожидаются порывы ветра 15—20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 25—30 м/с, возможны метели, на дорогах страны будет гололедица.

Синоптики предупредили, что непогода может привести к нарушению движения транспорта.