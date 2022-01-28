На вооружение ВСУ приняли тяжелый миномет МП-120 — аналог «Молота»

Новости

Приказом Министерства обороны от 25 января на вооружение Вооруженных сил Украины принят 120-мм миномет МП-120 производства ООО «Украинская бронетехника».

Об этом сообщает АрміяINFORM.

Госиспытания нового миномета завершились в сентябре 2021 года. Его тестировали в различных условиях эксплуатации, и в целом ствол миномета выдержал настрел в более 5 тысяч выстрелов.

АрміяInform