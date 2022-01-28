На вооружение ВСУ приняли тяжелый миномет МП-120 — аналог «Молота»
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Приказом Министерства обороны от 25 января на вооружение Вооруженных сил Украины принят 120-мм миномет МП-120 производства ООО «Украинская бронетехника».
Об этом сообщает АрміяINFORM.
Госиспытания нового миномета завершились в сентябре 2021 года. Его тестировали в различных условиях эксплуатации, и в целом ствол миномета выдержал настрел в более 5 тысяч выстрелов.
- МП-120 схож по характеристикам с проблемным минометом М120-15 «Молот» производства завода «Маяк», который был сделан на основе советского 2Б11. От М120-15 отказались в 2020 году после серии взрывов, из-з которых погибли на учениях 13 украинских военных. Оказалось, что при производстве «Молоты» имели дефекты, а поставка их в армию привела к убыткам в 7,2 млн гривен.
- При этом госконцерн «Укроборонпром» планирует поставит на вооружение армии новую модель 120-мм миномета от киевского «Маяка».