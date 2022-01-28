Гостелеканал Черногории опубликовал новость о «нападении» Украины на «ЛНР». Посольство требует ее удалить

Новости

Pierre Crom / Contributor

Сегодня, 28 января, государственная телекомпания RTCG выпустила на своем сайте новость о якобы «нападении» Украины на российское образование «ЛНР». Посольство Украины в ответ призвало RTCG удалить ее.

Новость вышла с заголовком «Украинцы напали на Луганскую республику?» В ней со ссылкой на представителя боевиков сказано, что украинская 30 отдельная механизированная бригада якобы обстреляла из артиллерии и пулеметов оккупированное село Веселогоровка, в результате чего погиб боец «народного ополчения». При этом Вооруженные силы Украины обвиняются в нарушении прекращения огня.

Посольство Украины в Черногории осудило RTCG за эту публикацию и требует публичного опровержения.

«В момент наибольшей угрозы нападения России на Украину мы буквально поражены публикацией черногорского общественного вещателя RTCG, узаконивающей сепаратистскую группировку [...]. Мы призываем RTCG как можно быстрее удалить эту провокационную публикацию и не допускать распространения в будущем информации, несовместимой с официальной позицией Черногории», — сказано в заявлении.

Телекомпания официально никак не отреагировала, но в новости изменили заголовок на «Солдат погиб во время артиллерийского обстрела».