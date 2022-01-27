Экономика США выросла на 5,7% — это лучший показатель с 1984 года
- Автор:
- София Телишевская
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Freddie Collins / Unsplash
В 2021 году экономика США выросла на 5,7%, что стало лучшим показателем с 1984 года. При этом еще в 2020 году экономика снизилась на 3,4%, что тогда стало самым большим падением с 1946 года.
Об этом сообщает агентство Reuters и президент США Джо Байден.
В IV квартале 2021 года экономический рост Соединенных Штатов составил 6,9%, а причиной тому стала активная вакцинация населения и ослабление карантинных ограничений.
Также у предприятий пополнились запасы сырья, которое задерживалось из-за карантина, поэтому они смогли удовлетворить высокий спрос на товары. Однако на фоне новой волны штамма «Омикрон» произошло сокращение спроса и нарушение деятельности на фабриках и предприятиях сферы услуг. Из-за этого экономический рост в конце года несколько утратил темп.
Глава Федерального резерва США Джером Пауэлл заявил что «экономика больше не нуждается в стабильно высоком уровне поддержки денежно-кредитной политики».
- Самый большой по размерам активов банковский холдинг США J. P. Morgan дал свой прогноз по восстановлению мировой экономики после пандемии коронавируса. Главный стратег мировых рынков J. P. Morgan Марко Коланович отметил, что 2022-й станет годом окончательного глобального восстановления, годом завершения пандемии и возвращения к нормальным экономическим и рыночным условиям, которые были до COVID-19.