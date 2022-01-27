Экономика США выросла на 5,7% — это лучший показатель с 1984 года

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В 2021 году экономика США выросла на 5,7%, что стало лучшим показателем с 1984 года. При этом еще в 2020 году экономика снизилась на 3,4%, что тогда стало самым большим падением с 1946 года.

Об этом сообщает агентство Reuters и президент США Джо Байден.

В IV квартале 2021 года экономический рост Соединенных Штатов составил 6,9%, а причиной тому стала активная вакцинация населения и ослабление карантинных ограничений.

Также у предприятий пополнились запасы сырья, которое задерживалось из-за карантина, поэтому они смогли удовлетворить высокий спрос на товары. Однако на фоне новой волны штамма «Омикрон» произошло сокращение спроса и нарушение деятельности на фабриках и предприятиях сферы услуг. Из-за этого экономический рост в конце года несколько утратил темп.

Глава Федерального резерва США Джером Пауэлл заявил что «экономика больше не нуждается в стабильно высоком уровне поддержки денежно-кредитной политики».