В Днепре нацгвардеец расстрелял сослуживцев и скрылся с оружием. Пятеро военных погибли

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В Днепре на предприятии «Южмаш» солдат срочной службы Нацгвардии расстрелял другой караул НГУ. Пятеро военных погибли, еще пятеро получили ранения.

Об этом пишут МВД и Нацгвардия.

«27 января в 03 ч. 40 мин на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пять получили ранения», — говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

В Нацгвардии сообщают о гибели четырех военных и пятерых раненых. В МВД уточняют, что пятой погибшей стала военная Нацгвардии, оказывавшая медицинскую помощь. Вскоре в ГБР объяснили, что пятым погибшим было гражданское лицо.

Солдат Рябчук скрылся с оружием. В настоящее время в городе, области и соседних областях полиция проводит спецоперацию по поиску военного. Также на место происшествия выехал и командующий Нацгвардией Николай Балан. Мотивы такого поступка пока неизвестны.