В странах Центральной Азии произошел блекаут — сработала автоматика и пропал свет. Аэропорты Бишкека и Ташкента не принимают рейсы

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Гонтарь Владимир / УНИАН

Во вторник, 25 января, в трех странах Центральной Азии — в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане — начались проблемы с поставкой электричества из-за сбоя в энергосистеме региона. Аэропорты Бишкека и Ташкента не принимают рейсы.

Национальная электрическая сеть Кыргызстана сообщила, что во всей энергосистеме Центральной Азии произошло системное отключение из-за того, что сработала автоматика. Причины инцидента выясняют и понемногу возобновляют электроснабжение. Из-за отключения света во всем Бишкеке нет воды — не работают насосные станции. «Sputnik Кыргызстан» пишет, что такое масштабное отключение в Центральноазиатском регионе произошло впервые за долгое время.

Минэнерго Узбекистана подтвердило, что в 11 часов по местному времени (в 8 утра по Киеву) в энергосистеме страны произошла «большая авария». Специалисты работают над ее устранением. Узбекская «Газета» пишет, что жители столичного Ташкента сообщают о падении напора воды из-за отключения насосов, в городе также не работает метро. Министерство жилищно-коммунальных услуг предупредило о возможных перебоях в работе систем отопления, водоснабжения и канализации.

Казахское издание «Власть» пишет, что в Алматы свет пропал в нескольких районах, в городе не работают светофоры, на дорогах моментально остановилось движение транспорта. Электричества также нет в разных районах Шимкента и Тараза. Потребителей переводят на другие линии электроснабжения, в разных городах и районах постепенно возобновляют подачу электричества.