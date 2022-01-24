У Виктора Януковича опровергли информацию о смерти его бывшей жены Людмилы

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Даниил Павлов / УНИАН

Пресс-секретарь бывшего президента Украины Виктора Януковича Юрий Кирасир опроверг информацию о смерти его бывшей супруги Людмилы. Соответствующий пост он сделал 24 января в Facebook.

«Информация о смерти Людмилы Янукович - ложь.

Распространяемая отдельными безответственными персонами информация о смерти Людмилы Александровны Янукович не более чем чернейший пиар. О семье Януковичей какой лжи только не писали. Но подобное переходит все человеческие границы. В свою очередь желаем Людмиле Александровне и всем крепкого здоровья», — заявил Кирасир.

Информация о якобы смерти Людмилы Янукович появилась вечером 23 января в Telegram-канале политтехнолога Владимира Петрова. Затем ее растиражировали украинские издания со ссылкой на Петрова: ТСН, РБК, УНИАН, 24 канал, «Апостроф» и «Корреспондент».