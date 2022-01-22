В Днепре горит центральный офис АТБ. Огонь охватил семь этажей

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В Днепре ​​в девятиэтажном офисном здании сети «АТБ-Маркет» произошел пожар. Огонь охватил семь этажей.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Пожар начался на первом этаже ресторана «Пальмира». Загорелся утеплитель (минвата) наружной стены, после чего огонь распространился на верхние этажи и вызвал пожар в офисных помещениях на 4, 5, 6 и 7 этажах.

К тушению привлекли 55 человек и 14 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщает ТСН, представители АТБ заявили, что пожар начался со стороны хозчасти ресторана. Предварительно, возгорание произошло в системе вытяжки.

Также от пожара загорелся припаркованный автомобиль — на него упал охваченный огнем пластик.

По состоянию на 16:30 пожар локализовали.