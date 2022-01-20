Музыкальная группа «Тартак» официально объявила о завершении существования

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Шмаков Валерий / УНИАН

Музыкальная группа «Тартак» официально заявила о завершении деятельности и существования. Два года назад ее покинул лидер Александр Положинский.

Об этом говорится в заявлении группы в Instagram.

«Мы, музыканты «Тартака» сегодня официально завершаем свою работу в составе группы. Спасибо всем, кто поддерживал наши попытки удержать на ходу эту легендарную машину, но слишком много препятствий мы встретили на пути», — говорится в сообщении.

В то же время музыканты анонсировали создание нового проекта.

Группа «Тартак» была основана в 1996 году в Луцке, выпустила 10 альбомов. В начале 2020 года группу покинул лидер и солист — Александр Положинский, который был в составе «Тартака» с самого начала.