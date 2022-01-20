Центральный банк России официально предложил запретить криптовалюту
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
Kanchanara / Unsplash
Центральный банк России 20 января предложил полностью запретить обращение и майнинг (производство) криптовалют в стране. Об этом сообщает The Bell.
Центральный банк выпустил доклад с критикой криптовалюты и указал на «высокие риски, которые она создает для российской экономики». Для защиты от них регулятор предложил запретить в России выпуск и обращение криптовалют, а при любых операциях с ними — наказывать.
Центробанк видит несколько угроз для России из-за распространения криптовалют. Во-первых, это угроза для благосостояния россиян, «поскольку риск потери вложенных средств во много раз выше, чем при инвестировании в другие финансовые активы». Центральный банк России также видит в криптовалютах признаки денежной пирамиды: рост их цены поддерживается спросом со стороны участников. Кроме того, инвесторы могут потерять деньги не только из-за падения цены криптовалюты, но и в результате «мошеннических действий и хакерских атак». При этом возможности их правовой защиты крайне ограничены.
По мнению российского регулятора, криптовалюты могут нести угрозу для экономики и финансовой стабильности России в целом. Так, например, отток денег в криптовалюты из акций и облигаций может привести к падению капитализации российского фондового рынка, с депозитов — к снижению финансовой устойчивости банков.
Регулятор предлагает ввести ответственность для физических и юридических лиц за нарушение запрета на использование криптовалюты как платежного средства, но не уточняет, каким может быть наказание.
- 24 сентября 2021 года Центральный банк Китая объявил все транзакции с криптовалютой «незаконными» и запретил зарубежным криптовалютным биржам предоставлять услуги инвесторам в стране. Торговлю криптовалютами в Китае запретили в 2019 году — тогда этот шаг предприняли, чтобы прекратить отмывание денег. Но люди могли торговать этими валютами, что и беспокоило Пекин. Китайские власти давно борются с криптовалютами на своей территории. В 2013 году финансовым институтам запретили сделки с ними, в 2014-м банкам и платежным системам пришлось прекратить обслуживание счетов для торговли криптовалютой, а в 2017-м деятельность валютных бирж признали незаконной.