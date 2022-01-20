Центральный банк России официально предложил запретить криптовалюту

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Центральный банк России 20 января предложил полностью запретить обращение и майнинг (производство) криптовалют в стране. Об этом сообщает The Bell.

Центральный банк выпустил доклад с критикой криптовалюты и указал на «высокие риски, которые она создает для российской экономики». Для защиты от них регулятор предложил запретить в России выпуск и обращение криптовалют, а при любых операциях с ними — наказывать.

Центробанк видит несколько угроз для России из-за распространения криптовалют. Во-первых, это угроза для благосостояния россиян, «поскольку риск потери вложенных средств во много раз выше, чем при инвестировании в другие финансовые активы». Центральный банк России также видит в криптовалютах признаки денежной пирамиды: рост их цены поддерживается спросом со стороны участников. Кроме того, инвесторы могут потерять деньги не только из-за падения цены криптовалюты, но и в результате «мошеннических действий и хакерских атак». При этом возможности их правовой защиты крайне ограничены.

По мнению российского регулятора, криптовалюты могут нести угрозу для экономики и финансовой стабильности России в целом. Так, например, отток денег в криптовалюты из акций и облигаций может привести к падению капитализации российского фондового рынка, с депозитов — к снижению финансовой устойчивости банков.

Регулятор предлагает ввести ответственность для физических и юридических лиц за нарушение запрета на использование криптовалюты как платежного средства, но не уточняет, каким может быть наказание.