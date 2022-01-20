В Испании молодым людям будут выплачивать €250, чтобы помочь съехать от родителей

Новости

freestocks.org / Unsplash

Начиная с этого месяца в Испании вводятся субсидии на жилье молодым людям с низким доходом, чтобы стимулировать их съехать от родителей.

Об этом сообщает Reuters.

Испанцы с годовым доходом ниже €24 318 теперь могут рассчитывать на ежемесячную выплату в €250. После подачи заявления выплаты гарантированы в течение двух лет. Власти назвали такое решение «важным шагом на пути к тому, чтобы цены на жилье перестали быть препятствием для эмансипации молодежи».

В Испании все больше молодых людей живут со своими родителями, поскольку не могут позволить себе арендную плату. По официальным данным, с родителями живут до 55% людей в возрасте от 25 до 29 лет, и это один из самых высоких показателей в Европе. При этом 29% испанцев моложе 25 лет имеют статус безработных.

Эксперты по недвижимости критикуют решение правительства. Они уверены, что это спровоцирует рост цен на небольшие квартиры. На сегодня в Испании для аренды квартиры необходимо в среднем зарабатывать €1 935. Средняя зарплата молодых испанцев — в районе €970 в месяц.