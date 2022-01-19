Французский актер Гаспар Ульель умер от травмы, полученной на горнолыжном курорте

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Французский актер Гаспар Ульель, который накануне получил травму во время катания на лыжах, умер в больнице. Он сыграл в новом сериале «Лунный рыцарь» от Marvel.

Об этом семья актера рассказала новостному агентству AFP.

37-летний актер получил травму в Савойских Альпах, где во время катания столкнулся с другим лыжником. Медики диагностировали ему тяжелую черепно-мозговую травму. В больницу потерпевшего доставляла авиация.

С другим лыжником все в порядке, он не пострадал. Полиция расследует инцидент.

Отметим, что актер скончался на следующий день после выхода трейлера сериала «Лунный рыцарь» от Marvel, где он сыграл одну из ролей.

Гаспар Ульель был одним из самых известных актеров во Франции. Впервые на экране он появился в 11 лет, а международную славу получил после роли молодого Ганнибала в фильме «Ганнибал. Восхождение».