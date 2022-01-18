Новым главой Европарламента избрали депутата из Мальты

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Новым главой Европейского парламента избрали вице-спикера Роберту Мецолу.

Об этом стало известно на заседании Европарламента.

Голосование состоялось во вторник утром, за Мецолу проголосовали 458 евродепутатов. Ей 43 года, она представляет Мальту и является членом группы Европейской народной партии.

С избранием Мецолу поздравил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В Италии в больнице в ночь на 11 января скончался 65-летний президент Европейского парламента Давид Сассоли. Перед этим Европейский парламент сообщал о госпитализации Сассоли в связи с осложнениями из-за «дисфункции иммунной системы». В больнице он находился с 26 декабря. До этого он серьезно болел пневмонией.