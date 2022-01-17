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Gunawan Kartapranata / Wikipedia

В Индонезии определили название для новой столицы страны. Ее назовут Нусантара, она переводится как «архипелаг».

Об этом сообщил министр национального развития Сухарсо Моноарфа, пишет CNA.

По его словам, это решение утвердил президент страны Джоко Видодо. Новое название столицы выбирали из около 80 вариантов.

Министр подчеркнул, что такое название простое и описывает Индонезию, которая, собственно, и является архипелагом. Однако некоторые участники встречи специального комитета по созданию новой столицы раскритиковали это решение. Они считают, что название Нусантара приведет к путанице, потому что так иногда называют и всю страну. Но Моноарфа заявил, что при выборе нового названия власти консультировались с лингвистами и историками.

Также он рассказал, что пока еще не решено до конца, станет ли новая столица городом или отдельной провинцией.

В 2019 году Видодо объявил о планах перенести столицу из Джакарты в другой город, который построят на юго-востоке острова Калимантан. На это выделили около $32 миллиардов, но из-за пандемии строительство отсрочили на два года.

Причиной переноса столицы стали неутешительные прогнозы экспертов. Джакарта слишком перенаселена и построена на болотистых грунтах. Поэтому она ежегодно проседает на 25 сантиметров и к 2050 году может начать постепенно подтапливаться. Новую столицу на острове Калимантан построят в сейсмически безопасном районе.