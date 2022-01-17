Алексей Арестович уволился с должности спикера украинской делегации в ТКГ и советника главы ОП

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Каролина Ускакович / «Бабель»

Алексей Арестович заявил, что уволился с должности внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака и с должности спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Информацию об этом он подтвердил в комментарии «Бабелю», не уточнив причины своего решения.

Перед этим в эфире «4 канала» он сказал, что «Зеленский, придя к власти, нарушил базовые предвыборные обещания».

«В кого мы превратились? Бюрократия, справка, протокол. Большего удара себе по яйцам нельзя было нанести. Это же худшее, что с нами можно было сделать, — «забюрократиться». Мы должны были быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ, отомстят олигархам, реформируют страну и создадут скачок для следующего скачка. Где это все?» — заявил Арестович.

С 1 декабря 2020 года он работал внештатным советником руководителя ОП по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны. До этого в октябре того же года Арестович стал спикером делегации Украины в ТКГ.