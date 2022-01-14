Tesla снова перенесла дату выпуска пикапа Cybertruck. На этот раз причина в изменении характеристик и функций
- Автор:
- София Телишевская
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Tesla
Американская автокомпания Tesla не сможет в 2022 году выпустить электрический пикап Cybertruck из-за изменения характеристик и функций автомобиля. Это уже второй перенос даты выпуска пикапа, сначала Илон Маск заявлял, что производство начнется в 2021 году, а затем — что в конце 2022 года.
Об этом сообщает издание Reuters.
По прогнозам компании, первые пикапы выйдут с конвейера примерно в начале второго квартала 2023 года. Tesla рассчитывает сначала выпустить ограниченное количество Cybertruck, а затем увеличить объемы производства.
Сейчас Tesla уже удалила со своего сайта ссылку на производственный график заказов Cybertruck. Известно, что пикапы будут производиться на заводе в Техасе.
Cybertruck от компании Tesla уникален тем, что изготовлен из той же стали, что и космический корабль SpaceX Starship. Его размеры составляют 5,8 на 1,8 метра.
Пикап будет продаваться в трех версиях: одномоторный Cybertruck обойдется в $39,9 тысячи, двухмоторный — $49,9 тысячи, трехмоторный — $69,9 тысячи. Все версии имеют полный привод.
- 22 ноября 2019 года Маск в Лос-Анджелесе представил новый электропикап Cybertruck. Он может проезжать на одном заряде до 805 км и разгоняться до 96,6 км/ч за 2,9 секунды.