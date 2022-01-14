Tesla снова перенесла дату выпуска пикапа Cybertruck. На этот раз причина в изменении характеристик и функций

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Tesla

Американская автокомпания Tesla не сможет в 2022 году выпустить электрический пикап Cybertruck из-за изменения характеристик и функций автомобиля. Это уже второй перенос даты выпуска пикапа, сначала Илон Маск заявлял, что производство начнется в 2021 году, а затем — что в конце 2022 года.

Об этом сообщает издание Reuters.

По прогнозам компании, первые пикапы выйдут с конвейера примерно в начале второго квартала 2023 года. Tesla рассчитывает сначала выпустить ограниченное количество Cybertruck, а затем увеличить объемы производства.

Сейчас Tesla уже удалила со своего сайта ссылку на производственный график заказов Cybertruck. Известно, что пикапы будут производиться на заводе в Техасе.

Cybertruck от компании Tesla уникален тем, что изготовлен из той же стали, что и космический корабль SpaceX Starship. Его размеры составляют 5,8 на 1,8 метра.

Пикап будет продаваться в трех версиях: одномоторный Cybertruck обойдется в $39,9 тысячи, двухмоторный — $49,9 тысячи, трехмоторный — $69,9 тысячи. Все версии имеют полный привод.