Первый за 11 лет. Ракета SpaceX запустила на орбиту украинский спутник «Сич-2-30»

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Ракету Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска запустили в небо, чтобы доставить на орбиту новый украинский спутник «Сич-2-30». Запуск прошел с базы космических сил США на мысе Канаверал.

Этот спутник разрабатывался в рамках национальной космической программы Украины. Он предназначен для получения цифровых изображений на поверхности Земли с разрешением до 7,8 метра и полосой охвата местности, равной 46,6 км.

Запуск состоялся в 17:26 по Киеву, а уже в 18:50 спутник отделится от ракеты Falcon 9. Пролет спутника над территорией Украины ожидают в 20:15.

Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай отметил, что спутник будет проводить мониторинг использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидацию последствий стихийных бедствий. То есть, это спутник для гражданских задач. При этом он позволит и получать достаточно качественные данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей.

«Сич-2-30» — это первый за 11 лет собственный спутник Украины на орбите. Мы уже подготовили проект космической программы, предусматривающей создание группы из восьми украинских спутников на орбите к 2025 году. Запуск спутника «Сич-2-30» — шаг для возвращения Украины в космос. Мы сделали все для того, чтобы этот шаг был удачным», — подчеркнул Тафтай.

После запуска ракеты президент Украины Владимир Зеленский написал, что «сегодня у нас есть еще один успешный пример плодотворного сотрудничества украинских и американских компаний в сфере мирного освоения космоса».

«Нынешний успешный запуск стал первым за последние десять лет выведением в космос украинского спутника. Поэтому с особой гордостью хочу отметить и поблагодарить украинских конструкторов, инженеров, ІТ-специалистов и испытателей, которые еще раз подтвердили свой высокий уровень. Они доказали возможность создавать новые образцы современной космической техники и утверждать Украину как мощное космическое государство», — отметил президент.