В Китае призвали бойкотировать KFC из-за популярной акции с игрушками

Новости

Maxime Lebrun / Unsplash

Китайская ассоциация потребителей (CCA) призвала людей бойкотировать американскую сеть фастфуда KFC из-за ее успешной акции с игрушками от Pop Mart.

Об этом пишет ВВС.

В честь 35-летия открытия первого своего заведения в Китае KFC запустила акцию с таинственными коробочками, в которых с едой идут куклы Dimoo. При этом клиент не знает, какая кукла попадется ему в наборе. Акция оказалась очень популярной, из-за чего люди начали массово скупать наборы, выбрасывая еду.

CCA обвинила KFC в использовании приемов, которые побуждают потребителей к иррациональным и чрезмерным покупкам, что «противоречит» китайским нормам. В ассоциации рассказали о случаях, когда один клиент ради игрушек потратил свыше $1 600, купив за раз более 100 наборов, а другие клиенты платили посторонним людям, чтобы те купили им наборы.

Бойкот ассоциации связан с правительственной кампанией по борьбе с выбрасыванием продуктов, которую запустили в 2020 году по инициативе президента Си Цзиньпина. KFC и Pop Mart на бойкот пока не отреагировали.