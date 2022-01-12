Замначальника управления «Киевзеленстроя» задержали на получении 1,7 млн грн «отката»

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Правоохранители задержали заместителя начальника управления капитальных вложений «Киевзеленстроя» и посредника из правоохранительных органов при получении 1,7 млн ​​грн «отката».

Об этом сообщают Генеральная прокуратура и Госбюро расследований.

Задержанные создали схему хищения денег, выделяемых Киевской горгосадминистрацией для оплаты работ по ремонту парков, скверов и благоустройству города. По данным следствия, схема должностных лиц «Киевзеленстроя» работала за счет обеспечения побед на тендерах определенным компаниям. За это они получали вознаграждение в виде определенной части сумм тендеров.

Задержанные должностные лица были пойманы в момент получения только части вознаграждения. Указано, что в октябре 2021 года представитель «Киевзеленстроя» получил первую часть «отката» — 2 047 500 грн.

Задержанным готовят подозрения.

В «Киевзеленстрое», в то же время, заявили о незаконных обысках. В ночь на 12 января к коммунальщикам пришли сотрудники ГБР якобы без определения следственного судьи.