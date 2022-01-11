Компания Meta перенесла выход сотрудников в офисы на конец марта. Главное условие — бустерная доза

Новости

Flickr / Arleco Producciones

Компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, перенесла выход сотрудников в офисы на конец марта. Но для этого они должны получить бустерную дозу вакцины.

Об этом пишет The Verge.

Компания и раньше отмечала, что для возвращения в офисы в США все работники должны быть вакцинированы. Но с 28 марта они также должны предоставить доказательства введения бустерной дозы.

На эту дату также перенесли и выход сотрудников в офисы, в то время как раньше это планировали сделать уже в конце января. В компании подчеркивают, что выход в офис пока не будет обязательным для всех, по желанию этот процесс можно отсрочить на 3—5 месяцев. Кроме того, Meta позволит своим работникам работать удаленно полный рабочий день. Каждый сотрудник должен до 14 марта решить: возвращаться в офис, отложить это возвращение на время или полностью перейти на удаленную работу.

Аналогичные шаги уже предприняли и другие технологические компании. В частности, Apple перенесла выход работников в офисы на неопределенный срок, Google продолжает соблюдать политику добровольного выхода на работу в офисы, Microsoft тоже до сих пор не определила дату возвращения, а в Amazon это решение передали на уровень отдельных подразделений, которые сами решают, когда и как выходить в офис.