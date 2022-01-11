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В Киеве заработали 33 пункта утилизации новогодних елок. Адреса

Автор:
Костя Андрейковец
Дата:

В Киеве открыли дополнительные пункты утилизации новогодних елок. Теперь их 33, тогда как с 4 января в городе работало 14 пунктов.

Как сообщает «Киевзеленстрой», пункты будут принимать хвойные деревья до 31 января (с 07:00 до 21:00) во всех районах столицы.

Адреса:

Приносить елки на утилизацию нужно без украшений и других искусственных материалов.

Пункты утилизации создают, чтобы новогодние деревья могли принести пользу. Их измельчают и используют для мульчирования лунок городских растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.