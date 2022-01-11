В Киеве заработали 33 пункта утилизации новогодних елок. Адреса

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В Киеве открыли дополнительные пункты утилизации новогодних елок. Теперь их 33, тогда как с 4 января в городе работало 14 пунктов.

Как сообщает «Киевзеленстрой», пункты будут принимать хвойные деревья до 31 января (с 07:00 до 21:00) во всех районах столицы.

Адреса:

Голосеевский район — проспект Голосеевский, 87-Г; парк «Покол», Столичное шоссе (возле производственного участка СЗН).

— проспект Голосеевский, 87-Г; парк «Покол», Столичное шоссе (возле производственного участка СЗН). Дарницкий район — ул. Тростянецкая, 58-А (производственная база КП СЗН); фитнес-парк «Озеро Лебединое» (возле уборной).

— ул. Тростянецкая, 58-А (производственная база КП СЗН); фитнес-парк «Озеро Лебединое» (возле уборной). Деснянский район — ул. Электротехническая, 26 (производственная база КП СЗН); парк «Молодежный»; парк с водными объектами вдоль просп. Шухевича между просп. Маяковского и ул. Бальзака.

— ул. Электротехническая, 26 (производственная база КП СЗН); парк «Молодежный»; парк с водными объектами вдоль просп. Шухевича между просп. Маяковского и ул. Бальзака. Днепровский район — просп. Освободителей, 6 (производственная база КП СЗН); парк у озера Тельбин (возле общественного туалета); парк возле кинотеатра «Аврора» (возле общественного туалета); парк на Русановской набережной (возле ресторана «Смородина», у контейнеров).

— просп. Освободителей, 6 (производственная база КП СЗН); парк у озера Тельбин (возле общественного туалета); парк возле кинотеатра «Аврора» (возле общественного туалета); парк на Русановской набережной (возле ресторана «Смородина», у контейнеров). Оболонский район — просп. Степана Бандеры, 26-А (производственная база КП СЗН); парк «Наталка» (недостроенная часть, напротив дома № 2-Д на ул. Героев Сталинграда); парк на ул. Бережанской, 10—20 (на территории, прилегающей к ул. Петра Панча).

— просп. Степана Бандеры, 26-А (производственная база КП СЗН); парк «Наталка» (недостроенная часть, напротив дома № 2-Д на ул. Героев Сталинграда); парк на ул. Бережанской, 10—20 (на территории, прилегающей к ул. Петра Панча). Печерский район — ул. Железнодорожное шоссе, 61 (производственная база КП СЗН).

— ул. Железнодорожное шоссе, 61 (производственная база КП СЗН). Подольский район — ул. Дмитриевская, 16-А (производственная база КП СЗН); ул. Дмитриевская, 16; просп. Правды, 72–76.

— ул. Дмитриевская, 16-А (производственная база КП СЗН); ул. Дмитриевская, 16; просп. Правды, 72–76. Соломенский район — ул. Новополевая, 95 (производственная база КП СЗН); сквер по ул. Мартиросяна; парк возле кинотеатра «Тампере»; парк «Юность»; парк «Орленок».

— ул. Новополевая, 95 (производственная база КП СЗН); сквер по ул. Мартиросяна; парк возле кинотеатра «Тампере»; парк «Юность»; парк «Орленок». Святошинский район — ул. Бетховена, 8 (производственная база КП СЗН); парк «Совки», ул. Жмеринская, 30-Г.

— ул. Бетховена, 8 (производственная база КП СЗН); парк «Совки», ул. Жмеринская, 30-Г. Шевченковский — пер. Герцена, 6 (производственная база КП СЗН); парк «Сырецкий» (возле домика садовника); парк «Нивки» (восточная часть, просп. Победы, 82-А).

— пер. Герцена, 6 (производственная база КП СЗН); парк «Сырецкий» (возле домика садовника); парк «Нивки» (восточная часть, просп. Победы, 82-А). Пункты Дарницкого ЛПХ — Бориспольское шоссе, 23 км; просп. Броварской, 2-А; ул. Радистов, 1-В; Никольское лесничество, квартал № 35; Броварское лесничество, квартал № 72.

Приносить елки на утилизацию нужно без украшений и других искусственных материалов.

Пункты утилизации создают, чтобы новогодние деревья могли принести пользу. Их измельчают и используют для мульчирования лунок городских растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.