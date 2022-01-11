Умер глава Европейского парламента Давид Сассоли

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В Италии в больнице в ночь на 11 января умер 65-летний президент Европейского парламента Давид Сассоли.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Роберто Куилло.

«Сассоли умер в 01:15 [...] в Авиано (Италия), где он был госпитализирован. Дата и место похорон объявят в ближайшие часы», — написал он.

Ранее Европейский парламент сообщал о госпитализации Сассоли в связи с осложнениями из-за «дисфункции иммунной системы». В больнице он находился с 26 декабря. До этого он серьезно болел пневмонией.