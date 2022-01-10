IKEA сократила невакцинированным сотрудникам в Великобритании выплаты за самоизоляцию

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Pixabay / mastrminda

Компания по производству мебели IKEA решила сократить больничные для невакцинированных от коронавируса сотрудников, вынужденных уйти на самоизоляцию.

Об этом пишет BBC.

IKEA признала, что это «эмоциональная тема», но добавила, что ее политика должна меняться в зависимости от обстоятельств. В Великобритании непривитые работники IKEA, которые должны изолироваться, теперь получат только £96,35 (3,6 тыс. грн) в неделю — минимум установленной законом помощи при болезни. Средняя зарплата в британской IKEA составляет от £400 до £450 в неделю (14,9—16,8 тыс. грн), в зависимости от расположения.

«Полностью вакцинированные сотрудники или освобожденные от вакцинации получат полную зарплату во время самоизоляции», — заявили в компании. В IKEA также добавили, что каждый случай ухода на самоизоляцию будет рассматриваться отдельно, поэтому всем озабоченным ситуацией сотрудникам рекомендуется поговорить со своим менеджером.