Объявлены лауреаты кинопремии «Золотой глобус». Фильм «Власть пса» взял три награды

В США прошла 79-я церемония вручения премии «Золотой глобус». В этом году она была закрытой и не транслировалась, список победителей опубликовали на сайте премии.

Фильм «Власть пса» (The Power of the Dog) новозеландского режиссера Джейн Кэмпион завоевал «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм», обойдя фильмы «Белфаст» (Belfast), «Дюна» (Dune), «CODA: Ребенок глухих родителей» («CODA) и «Король Ричард» (King Richard).

Кэмпион также победила в номинации «Лучшая режиссерская работа», а Коди Смит-Макфи признан лучшим актером второго плана.

Остальные лауреаты:

Лучшая комедия или мюзикл — «Вестсайдская история» (West Side Story) Стивена Спилберга.

Лучшая анимационная картина — «Энканто» (Encanto) от Disney.

Лучший комедийный сериал — «Хитрости» (Hacks).

Лучший иностранный фильм — японская драма «Сядь за руль моей машины» (Drive My Car).

Лучший драматический сериал — «Наследники» (Succession).

Лучший мини-сериал — «Подземная железная дорога» (The Underground Railroad).

Лучшая мужская роль в драме — Уилл Смит («Король Ричард»).

Лучшая женская роль в драме — Николь Кидман («В роли Рикардо»(Being the Ricardos).

Лучший актер в мюзикле или комедии — Эндрю Гарфилд («Тик-так… БУМ!» (Tick, Tick... Boom!).

Лучшая женская роль в мюзикле или комедии — Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»).

Лучший сценарий — Кеннет Брана («Белфаст»).

Лучшая музыка в фильме — Ханс Циммер («Дюна»).

«Золотой глобус» вручает Голливудская ассоциация иностранной прессы с 1944 года. Эта премия — одна из самых почетных наград американской киноиндустрии.