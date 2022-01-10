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Объявлены лауреаты кинопремии «Золотой глобус». Фильм «Власть пса» взял три награды

Автор:
Костя Андрейковец
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В США прошла 79-я церемония вручения премии «Золотой глобус». В этом году она была закрытой и не транслировалась, список победителей опубликовали на сайте премии.

Фильм «Власть пса» (The Power of the Dog) новозеландского режиссера Джейн Кэмпион завоевал «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм», обойдя фильмы «Белфаст» (Belfast), «Дюна» (Dune), «CODA: Ребенок глухих родителей» («CODA) и «Король Ричард» (King Richard).

Кэмпион также победила в номинации «Лучшая режиссерская работа», а Коди Смит-Макфи признан лучшим актером второго плана.

Остальные лауреаты:

«Золотой глобус» вручает Голливудская ассоциация иностранной прессы с 1944 года. Эта премия — одна из самых почетных наград американской киноиндустрии.